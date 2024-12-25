Son Dakika: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücret toplantılarında bir daha yokuz!

2025 yılı asgari ücretine karar verildiği 4. ve son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret hakkında ilk kez açıklama yaptı. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda gerçekleştirilen görüşmeler hakkında "Bizi bu toplantıya bir daha çağırmasınlar... Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, asgari ücret komisyonuna bir daha katılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ergün Atalay'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İkinci toplantıda komisyonun tamamına yakını asgari ücretli oldu. Bu sefer de bir aşçı bir kuaför bir taşeron işçi bir de gazetecimiz var. TÜRK-İŞ’in uzmanları ile hukukçularımız arkadaşlarımız çalışma yaptılar, sonra da arkadaşlarımız toplantılara katıldılar. Bu kararı bizim komisyondaki arkadaşlarımız versin istedik.

* Maalesef 8 milyon asgari ücretli var ülkemizde. Son 5 senedir asgari ücret geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda ülkenin yüzde 20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor.

* Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 29 bin 583 TL talep ettiler. Aradan bir hafta geçti, Perşembe, Cuma olacak denirken dün akşam oldu toplantı.

* 3 toplantıda taraflar bizim önümüze rakam getirmediler.

* Burada bizim talebimiz Anayasada yer alan geçim şartlarına uyulmalı, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik.

* İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı. 3 toplantıda masaya rakam gelmedi. Masada 5 hükümet, Ticaret Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var... Bize şu rakamı uygun görüyoruz demediler. Mecbur kaldık geçen hafta TÜRK-İŞ'in talebini ilettik. Maalesef dün akşam üzeri bize haber verdiler. Bakan beyle konuştu, toplantı var dediler. Arkadaşlarımızın her biri bir yerdeydi. Karar aldık, toplantıya katılmayacağız dedik.

* Son 30 yıldır 6 kere oy birliği ile karar alınmış. 2 kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden bizim olmamızın anlamı yok dedik. Biz bulanık suya giriyoruz, dün de öyleydi ondan önce de öyleydi.

* Engin Bingöl diye bir tır şoförü ısrarla beni aradı, duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum dedi. Ben ona teşekkür ediyorum. Bu TIR şoförü asgari ücretin nasıl yapıldığını biliyor da, bu ülkede önemli görevlerde olan insanların TÜRK-İŞ'i hedef göstermesi yazıktır, günahtır. Biz o masaya oturmadık. Biz o komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, lafımızın geçmediğini gördük.

* Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil. Anti demokratik bir komisyon. Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyon toplantılarına katılmayacağız.