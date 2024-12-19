Son Dakika: TÜRK-İŞ duyurdu, ilk rakam belli oldu... İşte işçi kesiminin asgari ücret talebi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin asgari ücrete dair ilk rakamları vermesi bekleniyordu.

Ancak milyonlarca işçi ve işverinin dikkatle takip ettiği görüşmeden konuya ilişkin herhangi bir rakam çıkmadı.

İlk rakam konusunda bir sonraki gelişmenin dördüncü görüşmeye kalması beklenirken TÜRK-İŞ'ten bir son dakika açıklaması geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamada resmi olarak asgari ücrete ilişkin ilk beklentilerini paylaştı. TÜRK-İŞ'in asgari ücrete yönelik 2025 yılı talebi yüzde 45 zam artı yüzde 20 refah payı zammı oldu. Böylece işçi kesiminin asgari ücret beklentisi 29.583 TL olarak gerçekleşti.

17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında TÜRK-İŞ'in açıkladığı rakam olan 29 bin 583 liraya çıkması asgari ücrette yüzde 74 artışa karşılık geliyor.

Oran oran asgari ücret tahminleri

Yapılacak muhtemel zamlara göre 2025 asgari ücreti nasıl şekillenecek? İşte yüzde 32,5'ten yüzde 50'ye zam senaryolarına göre asgari ücretin ulaşacağı seviye...

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete müdahale edecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelere son anda müdahale ederek işçi lehine artış yapılmasını sağlayabileceğini söyleyen SGK Uzman İsa Karakaş, Ankara'dan edindiği kulis bilgileri aktarmıştı.

Karakaş, "Ankara’dan edindiğimiz kulis bilgilerine göre, Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girerek asgari ücreti 23.500 TL’ye çıkarabilir. Bu, işçileri memnun edebilecek ve dengeyi sağlayabilecek bir adım olabilir" ifadelerini kullanmıştı.