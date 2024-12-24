Son Dakika: TÜRK-İŞ katılmadı! Bakan Işıkhan duyurdu: Asgari ücrette 2025 zammı açıklandı

2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı olarak etkileyen 2025 asgari ücret tutarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı saatinde canlı yayında açıkladı.

2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar oldu? (Asgari ücrete ne kadar zam geldi?)

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2025 yılı için net asgari ücret yüzde 30 zamla 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı

Komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, toplantıya katılmama kararı aldı. TÜRK-İŞ, asgari ücretin işçilerin insanca yaşam şartlarını sağlaması gerektiğini vurgulayarak, 29 bin 583 TL talebini dile getirmişti. Ancak hükümet ve işveren temsilcilerinin bir teklif sunmaması üzerine masadan çekilmişti.