Son Dakika: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kabul etti: Kamu işçisi zammında imzalar atıldı!

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona ulaşıldı.

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren arasındaki Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Kamu işçisinin zam oranı ne kadar oldu?

Anlaşma sonucunda kamu işçilerine 2025 yılının ilk 6 ayı yüzde 24, ikinci 6 ay için günlük 50 lira seyyanen zam artı yüzde 11 zam, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için yüzde 6 zam oranlarında anlaşma sağladı.

Anlaşma kapsamında aylık brüt çıplak ücretleri; 42 bin TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin TL’ye yükseltildi. Aylık brüt ücreti 42 bin TL ve üzerinde olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 1.200 TL seyyanen zam yapıldı.

Enflasyon farkının oluşması halinde, aşan kısım maaşlara yansıtılacak. Önceki dönemden kaynaklanan yüzde 3,68’lik enflasyon farkı da ödemelere eklenecek.