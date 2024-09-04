Son dakika: Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ağustos verisini açıkladı. Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, beş ay sonra ilk kez düşüş gösterdi; düşüş yüzde 1,0 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi ağustos ayında TÜFE bazında 62,34 puan olarak hesaplandı. Böylece mart ayından bu yana ilk kez reel kurda düşüş yaşandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi temmuz ayında 62,90 puandan 62,97 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ağustos ayında yüzde 2,1 düşüşle 92,75 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 94,69 puanda revize edilmeden bırakıldı.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 20,92 puandan 50,61 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 72,52 puandan 71,52 puana geldi.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücünde olan değişimleri ifade ediyor. Reel efektif kurundaki artış TL'nin değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Kurdaki düşüşse yabancı mallar cinsinden fiyatın azaldığına işaret ediyor.