Son Dakika: Türkiye'nin 5G ihalesi için teklifler verildi! İlk paket satışları yapıldı

Türkiye’nin 5G ihalesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda 10.30'da başladı.

İhaleye katılan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna kapalı teklif dosyalarını teslim etti.

İlk paket 1 milyar 280 milyon dolara satıldı

700 MHz bandındaki 20 MHz'lik A1, A2, A3 paketlerinin satışı yapıldı. Turkcell'in teklifi 429 milyon ABD doları olurken, Türk Telekom'un 425 milyon ABD doları, Vodafone'un teklifi 426 milyon ABD doları oldu.

Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi.

Böylece A1 soyut paketi ve ilk yer seçme hakkını 429 milyon dolarla Turkcell kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti.

A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti.

Üçüncü teklifi veren Türk Telekom A3 soyut paketini ve bant içinde üçüncü yer seçme hakkını kazandı. 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom'un oldu.

İhalede ilk paketler 1 milyar 280 milyon dolara satıldı.

İkinci pakette 1,2 milyon dolarlık satış

İlk paketlerin ardından ikinci pakette yer alan 3,5 GHz frekans bantlarında 80’er MHz’lik B1, B2 ve B3 paketlerinin satışına başlandı.

Turkcell’in teklifi 210 milyon dolar, Türk Telekom’un 209 milyon dolar, Vodafone’un 201 milyon dolar oldu. Açık artırmada Turkcell teklifini 214 milyon dolara yükseltti.

Böylece B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.

B1, B2 ve B3 paketleri toplam 624 milyon dolara satıldı.

B4 soyut paketi satışında rakebet kızıştı

İhalede ikinci pakette yer alan B4 soyut paketi için de teklifler açıklandı.

Buna göre, Turkcell'in teklifi 50 milyon dolar, Türk Telekomun teklifi 50 milyon dolar, Vodafone'un teklifi 61 milyar dolar oldu.

Üç şirket de sözlü teklife katıldı. Turkcell B4 soyut paketi için sözlü teklifte teklifini 187 milyon ABD dolara yükselterek ihaleyi kazandı.

Turk Telekomun'un son teklifi 185 milyon ABD doları oldu. Vodafone'un son teklifi ise 151 milyon ABD doları olmuştu.

B5 soyut paketini 186 milyon dolar ile Turkcell kazandı

İkinci paket kapsamındaki B5 soyut paketinin satışı için ise Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un kapalı zarf teklifleri 50 milyon ABD doları oldu.

Kapalı zarf tekliflerinin ardından açık artırmaya geçildi.

B6 soyut paketi 280 milyon dolara satıldı

B6 soyut paketi için 3 şirketin de kapalı zarf teklifi 50 milyon ABD doları oldu.

B6 paketi için 3 şirket de sözlü teklife katıldı.

Açık artırmada 208 milyon ABD dolarlık teklifi ile ihaleyi Turkcell kazandı.

11 ayrı paket satılacak

Toplam 400 MHz frekans, 11 ayrı paket halinde işletmecilere tahsis edilecek ve ihale asgari 2,125 milyar dolar muhammen bedelle açılacak.

İhalede öncelikle isteklilerin kapalı teklifleri açılacak ve ihale açık teklif usulü ile devam edecek. Bu aşamada isteklilerden sözlü teklifleri istenecek.

İhale kapsamında en yüksek teklifi veren firmalar, belirlenen frekans paketlerini kullanma hakkına sahip olacak.

3 taksitle ödencek

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak.

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.