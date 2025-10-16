Son Dakika: Türkiye'nin 5G ihalesi için teklifler verildi! İlk paket satışları yapıldı

Türkiye’nin 5G ihalesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda 10.30'da başladı.

İhaleye katılan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna kapalı teklif dosyalarını teslim etti.

700 MHz bandındaki 20 MHz'lik A1, A2, A3 paketlerinin satışına başlandı. Turkcell'in teklifi 429 milyon ABD doları olurken, Türk Telekom'un 425 milyon ABD doları, Vodafone'un teklifi 426 milyon ABD doları oldu.

Böylece A1 soyut paketi ve ilk yer seçme hakkını 429 milyon dolarla Türkcell kazandı. Bant içerisinde ikinci yer seçme paketini 426 milyon dolarla Vodafone kazandı. Üçüncü teklifi veren Türk Telekom A3 soyut paketini ve bant içinde üçüncü yer seçme hakkını kazandı.

İhalede ilk paketler 1 milyar 280 milyon dolara satıldı.

İkinci paket satışı

İlk paketlerin ardından 3,5 GHz frekans bantlarında 80’er MHz’lik B1, B2 ve B3 paketlerinin satışına başlandı.

Turkcell’in teklifi 210 milyon dolar, Türk Telekom’un 209 milyon dolar, Vodafone’un 201 milyon dolar oldu. Açık artırmada Turkcell teklifi 214 milyon dolara yükseltti.

11 ayrı paket satılacak

Toplam 400 MHz frekans, 11 ayrı paket halinde işletmecilere tahsis edilecek ve ihale asgari 2,125 milyar dolar muhammen bedelle açılacak.

İhalede öncelikle isteklilerin kapalı teklifleri açılacak ve ihale açık teklif usulü ile devam edecek. Bu aşamada isteklilerden sözlü teklifleri istenecek.

İhale kapsamında en yüksek teklifi veren firmalar, belirlenen frekans paketlerini kullanma hakkına sahip olacak.

3 taksitle ödencek

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i oranında ödeme yapacak.

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.