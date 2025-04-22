Son dakika: Türkiye'nin büyüme tahminini yükselten IMF, enflasyon beklentisini de açıkladı

Bu yılın 'Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımlayan IMF, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini de yukarı yönlü revize etti.

IMF son raporunda Türkiye'nin büyüme tahminin yüzde 2,6'dan yüzde 2,7’ye çıkarırken, küresel büyüme tahminini ise yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e çekti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 35,9

Raporda Türkiye ekonomisinin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 35,9 olarak açıklayan IMF, 2026 enflasyon oranını ise yüzde 22,8 olarak öngördü.

2025 için işsizlik oranı yüzde 9,4, 2026 için de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Cari açığın GSYH'ye oranı ise hem 2025 hem de 2026 için yüzde 1.2 olarak belirtildi.

IMF, 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları beklentisini de yüzde 33,0'ten yüzde 35,9'a çıkarırken, 2026 yılı için beklentisini yüzde 22,8 olarak belirledi.

Dolar tahminleri belli oldu

Ayrıca kurum tarafından açıklanan dolar ve TL cinsi GYSH beklentileri üzerinden yapılan hesaplamayla dolar/TL beklentileri de ortaya çıktı.

Buna göre IMF'nın dolar/TL beklentileri yıllara göre şöyle oldu:

2025: 41,79

2026: 54,47

2027: 62,21

2028: 70,12

2029: 78,98

2030: 88,93