Son dakika: Türkiye'nin gri listeden çıkarılma kararına piyasalar nasıl tepki verdi?
Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'başardık' mesajının ardından resmi açıklama geldi. Peki, piyasalar Türkiye için verilen gri liste kararına nasıl tepki verdi?
Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Türkiye'nin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.738,78 puandan başlamıştı. Kararın açıklanması sonrası endeks şu sıralarda, 10.728 seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL, güne yükselişle 32,96 TL seviyelerinden başlamıştı. Dolar/TL şu sıralarda bir miktar geri çekilerek 32,86 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise yönünü aşağıya çevirerek 35,19 seviyelerinde seyrediyor.