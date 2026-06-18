Son dakika: Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunda artış!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 171,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine 1 yıl veya daha az kalan borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 242 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı borç stoku arttı

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 artışla 75,5 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 4,1 artarak 8,7 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 6,7 artışla 18,6 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 artarak 22,2 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 yükselişle 26 milyar dolara ulaştı.

Diğer sektörlerin borcu 71,4 milyar dolar

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku da nisanda yüzde 2,8 artarak 71,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 artışla 64,4 milyar dolar oldu. Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 19,6 artarak 7 milyar dolara yükseldi.

Borç stokunda dolar ve Euro'nun payı azaldı

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunda ABD doları ve Euro'nun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payı arttı.

Buna göre stokun yüzde 34,8'i ABD doları, yüzde 26,7'si Euro, yüzde 24,5'i Türk lirası ve yüzde 14'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre stok 242 milyar dolar

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 74,9 milyar dolar seviyesine çıktı.