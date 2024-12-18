Son Dakika: Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 236 milyar doları aştı

TCMB, Ekim ayına ait Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, geçen aya göre 3 milyar dolar artarak 236,1 milyar dolara çıktı. Bir önceki ayda bu rakam 233,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kısa vadeli dış borç, orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan bir göstergedir. Bu borç stoku, Türkiye’nin dövizle ifade edilen kısa vadeli yükümlülüklerini gösterirken, dış finansman ihtiyaçlarının gelecekteki ödeme planlarını yansıtmaktadır.

TCMB'nin verileri, kısa vadeli dış borç stokunun büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, Türkiye’nin dış borçlanma stratejilerinin sürdüğü ve döviz cinsinden borçlanmanın etkinliğini vurguluyor.