Son dakika... Türkiye'nin risk primi son bir yılın zirvesine çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar piyasaları da etkiledi.

Türkiye’nin beş yıllık CDS oranı (kredi risk primi), son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’nin beş yıllık CDS'leri 29 baz puan artarak 328 baz puanı gördü.

Bu gelişmeyle risk primi, Mart 2024’teki yerel seçimler döneminden beri en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

5 yıllık CDS bu hafta yaklaşık 66 baz puan artış kaydetti.