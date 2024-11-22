Son Dakika: TÜRKONFED Başkanı Sönmez'den döviz çıkışı: Ekonomi yönetiminin hedefi...

İzmir'de Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen 3. Yatırım Zirvesi'nde konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, döviz kuru konusunda ekonomi yönetimine tepki gösterdi.

Türkiye'yi bir "ihracat makinesi" olarak nitelendiren Sönmez, "İhracat rekabet gücü ve imalat sanayi gücü açısından kesinlikle bölgemizde öne çıkıyoruz. Ancak yeni OVP’deki dolar/TL seyrinde, geçmiş OVP beklentilerinin oldukça altında bir seyir var" ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED Başkanı Sönmez, ekonomi yönetiminin hedefinin döviz kuru düzeyini örtük biçimde belirlemek değil, volatiliteyi azaltmak olması gerektiğini söyledi.



İhracatçıların üç yıl daha bu durumu yaşaması halinde ihracata ve yüksek teknolojili üretim hedeflerine zarar gelebileceği uyarısında bulunan Sönmez, "Hedefimiz, katma değerli üretim ve başta KOBİ’ler olmak üzere işletme verimliliğini artırmak olmalı. Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarını orta-uzun vadede ancak bunlarla aşabiliriz" dedi.