Son Dakika: TÜSİAD Başkanı Turan’dan kayyum eleştirisi ve kamuda fedakârlık çağrısı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN / DİYARBAKIR

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), kuruluşunun yirminci yılına özel Diyarbakır’da zirve düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından iş insanları ve STK temsilcilerinin katıldığı "Küresel Riskler ve Yerel Çözümler" temalı zirveye; Diyarbakır Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Önceki Dönem YİK Başkanı Tuncay Özilhan gibi önemli isimler katıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, zirve kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında gündeme dair önemli mesajlar vererek açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ekonomik büyüme ve kalkınma hedefleri için üretici kesimin desteklenmesi gerektiğini belirten Turan, rekabet gücünün düşük kur politikalarıyla değil, teknolojiye yatırım yaparak ve verimliliği artırarak sağlanabileceğini ifade etti.

"Toplum kamuda tasarruf için güçlü adımlar bekliyor"

Orhan Turan, enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikası ve tasarruf adımlarının etkilerini değerlendirerek, "Nasıl ki toplumun her kesimi bu yükü sırtlanıyor, kamunun da önemli ölçüde tasarrufa gitmesi çok mühim" dedi. Vatandaşın beklentisini de açıklayan Turan, "Toplum, kamunun da tasarruf ve verimlilik adına daha güçlü adımlar atmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Türkiye'nin ekonomisinin arz tarafını değişen küresel dinamiklere uyum sağlayacak şekilde yeniden planlaması gerektiğini belirten Turan, uzun vadeli stratejilerle başarıya ulaşılabileceğini vurguladı.

Beyin göçü ve eğitim mesajı

Özellikle eğitim sisteminin iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Turan, eğitime daha fazla kaynak ayrılmasının, gençlerin dijital ve teknik becerilerle donatılmasının önemine işaret etti.

Eğitimdeki eşitsizliklerin ve yetersiz kaynakların sosyal mobiliteyi engellediğini belirten Turan, kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak ve beyin göçünü engellemek için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

uran, Kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen mekanizmaların yaygınlaştırılması ve iş-özel yaşam dengesini sağlayacak politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kayyum atamalarına yönelik açıklama

Turan, Türkiye'nin hukuk devleti ve demokrasi konularında da ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

İfade özgürlüğü ve yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerle yönetilmesinin toplumsal istikrar için önem taşıdığını belirten Turan, "Son dönemde, görevden alınan seçilmiş yerel yöneticilerin yerine atanmış yöneticilerin getirilmesini ve ifade ve basın özgürlüğünün uygulanmasındaki sorunları toplumsal istikrar ve refah hedefiyle bağdaştıramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turan, konuşmasının sonunda demokratik süreçlerin korunmasının Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü artıracağını da ekledi.