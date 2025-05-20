Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın yargılandığı davada ara karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Orhan Turan ve Ömer Arif Aras hakkındaki yurt dışı yasağını kaldırdı.

Bir sonraki duruşma ise 23 Eylül'de görülecek.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan TÜSİAD yönticileri ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak savunmasını yapan Mehmet Ömer Arif Aras’ın ardından, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan söz aldı.

Aras'ın savunması orataya çıktı: 'Düşünce özgürlüğü kapsamındadır'

Aras, savunmasında ilk defa mahkeme huzurunda bulunduğunu ve bahsedilen suçlamanın delilsiz ve dayanaksız olduğunu söyledi.

"38 yıldır aynı kurumda çalışmama rağmen, adresim sabit olmasına rağmen, polis eşliğinde zorla getirildim" diyen Aras savunmasına şöyle devam etti:

"Üzerime atılı suçlamalar düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Derneğin tüzüğü hukuka uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu derneğin konseyi yılda belirli aralıklarla 3 defa toplanmaktadır. Yılda 3 kez konuşma hakkım var. Yargılamaya konu edilen konuşmayı başkanlık sıfatıyla 12 Şubat’ta yaptım. Benim söylediklerim başı sonu kırpılmıştır. Yaptığım konuşma, olağan faaliyet içerisindedir. Başka bir amacı yoktur. TÜSİAD tarafından hazırlanan öneriler başlıklı kitapçıkların açıklamasıdır. Konuşmamda liyakat ile hukuka duyulan güvenin arttırılmasını vurguladım.

"Rakamların oluş şekli, rakamlardan daha değerlidir. Hukuktan kastım vergi, gümrük, ticaret ve bankacılık tanımından ibaret değildir. Hukukun tanımına, kişilerin tanımına etki eden gerek sosyal, gerek yazılı kuralların öngörülebilir şekilde uygulandığı da dahildir. Ekonomi hukuk ile şekillenmektedir. Piyasalarda oluşan faizler ve döviz kurlarındaki hareketler buna örnektir. Beklenti ve ön görülerin referans noktası ise yaşananlardır. Bu nedenle ekonomi alanı toplumda karşılığı olan olgu ile dahildir. Açıkladığım bu hususlarla ekonomi alanında yapmış olduğum dava konusu konuşmada, hukuk ve politikadan ayrı düşünülemeyeceğini vurguladım.

Bu yüzden bana, ’Neden bu şekilde konuşma yaptın?’ sorusunun yöneltilmesi doğru değildir. Yargılamanın bu şekilde yapılması doğru değildir. İddianamede, konuşmalarımın önü ve arkası kesilerek, suç işlediğim söylenmektedir. İnsanlar hukukun üstünlüğünü, tutuklama ve gözaltı olarak görüyor. Bu işlemler yabancı yatırımcılar ve yabancı basına da bilgi notu olarak iletilerek, yatırımcılara etkisi oluyor."

Turan: Konuşmalarım tespit ve tavsiyelerdir

Turan, ise savunmasında dernek başkanı ve iş insanı kimliğiyle ülkenin ekonomik gelişimine yönelik görüşlerini paylaştığını vurguladı.

Turan savunmasında, "Eğitimimi devlet okullarında tamamladım, iş hayatım boyunca faydalı olmaya gayret ettim. Son yıllarda ihracat lideri bir şirketin yönetimini yürüttüm. Konuşmalarımda hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ve ekonominin gelişmesinin önemini vurguladım. TÜSİAD’ın tespit ve tavsiyelerini dile getirdim, konuşmalarım suç unsuru taşımamaktadır" dedi.

“TÜSİAD tüzüğüne uygun davrandım”

Konuşmasının devamında, “Derneğin tüzüğünde belirtilen düşünceler doğrultusunda önerilerimi ve tecrübelerimi paylaştım. Ekonomik refahın ancak hukukun üstünlüğü ile mümkün olacağına inanıyorum. Hakkımda verilen yurt dışı çıkış yasağı iş hayatımı ve şirketimi olumsuz etkilemektedir, kaldırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turan'ın avukatları da müvekkillerinin beraatini ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme, savcının mütalaasını açıklaması için duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Ne olmuştu?

13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aras'a, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

Aras söz konusu konuşmada, Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına değinen Ömer Aras, “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir” demişti.

Son dönemde yaşanan siyasi olaylara da değinen Aras, “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” diyerek, hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Soruşturmaya daha sonra TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" açıklamasının ardından soruşturma süreci hız kazandı.