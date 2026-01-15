Son dakika... TÜSİAD’ın yeni başkanı Ozan Diren oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda, başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, yapılan oylama sonucunda yeni başkan seçildi.

Diren, 2026–2027 döneminde görev yapacak.

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner,

TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

Diren: Yoğun ve kararlı bir çalışma yürüteceğiz

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan Ozan Diren, yeni görevine ilişkin olarak, başkanlık sorumluluğunu büyük bir motivasyonla üstlendiğini belirtti. Diren, “Önümüzdeki dönemde TÜSİAD olarak yoğun ve kararlı bir çalışma yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Diren, Türkiye ekonomisinin daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı merkeze alan bir ekonomik çerçevenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Asil liste de şekillendi

Yeni dönemde TÜSİAD yönetiminde yer alması beklenen asil liste de şekillendi.

Buna göre, Ozan Diren’in başkanlığındaki yönetimde Meltem Uslu Akol, Elif Çoban, Bülent Ozan Diren, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşlüoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal yer alacak.