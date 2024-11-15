Son dakika: Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,7 arttı

TÜİK verilerine göre, 2024 Eylül ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.

Sanayide çalışan sayısı azaldı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,4 arttı.