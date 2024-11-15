Son dakika: Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,7 arttı
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ücretli çalışan sayısının yıllık bazda yüzde 2,7 arttığını açıkladı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi iken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.
TÜİK verilerine göre, 2024 Eylül ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.
Sanayide çalışan sayısı azaldı
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı.
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,4 arttı.