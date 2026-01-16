Son dakika: Ücretli çalışan sayısında yıllık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistikleri, Kasım 2025 verilerini yayımladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış gösterdi.

Kasım 2024’te 15 milyon 740 bin 143 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 yılının aynı ayında 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi.

Sektörel dağılım incelendiğinde, kasım ayında ücretli çalışan sayısının sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 gerilediği görüldü. Buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 6,4, ticaret ve hizmet sektöründe ise yüzde 2,4 artış kaydedildi.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı

Veriler, aylık bazda da sınırlı bir artışa işaret etti. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış gösterdi.