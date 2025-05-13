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Son dakika: Üreticinin merakla beklediği yaş çay fiyatı açıklandı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, 19 TL olan yaş çay fiyatının 2025 yılı için 25.44 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

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Son dakika: Üreticinin merakla beklediği yaş çay fiyatı açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un 2024'te 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında kilogram başına 19 lira olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ