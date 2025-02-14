Son Dakika: Vadeler sabit kaldı, tutarlar değişti! BDDK'dan ihtiyaç kredisi limit sınırlarında değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ihtiyaç kredisi limitlerinde değişikliğe gitti. Kurulun 13 Şubat 2025 tarihli ve 11152 sayılı kararı ile 09 Haziran 2022 tarihli 10222 sayılı karar kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin vade sınırlamaları makro ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak güncellendi.

Yeni düzenlemeye göre ihtiyaç kredilerinde vade süreleri kredi tutarına göre şu şekilde belirlendi:

* 125 bin TL ve altındaki ihtiyaç kredileri: 36 ay vade,

* 125 bin TL – 250 bin TL arasındaki ihtiyaç kredileri: 24 ay vade,

* 250 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredileri: 12 ay vade.

BDDK, yapılan değişikliğin finansal istikrarın korunması amacıyla atılan makro ihtiyati adımların bir parçası olduğunu vurguladı.

Değişikliğin ardından örnek olarak; daha önce 36 ay vadeye kadar 50 bin altı ihtiyaç kredisi kullanılırken, şimdi 125 bin TL kredi kullanılabilecek. Kredi borcu yapılandırmalarda da aynı sınırlar aynı vadeler çerçevesinde geçerli olacak.

Son güncelleme 2022’deydi

BDDK, ihtiyaç kredisi vadelerine ilişkin önceki düzenlemeyi Haziran 2022'de yapmıştı. O dönemde belirlenen vade sınırları, özellikle yüksek enflasyon döneminde kredi piyasasını dengelemek amacıyla uygulanmıştı. Yeni düzenleme, güncel makroekonomik veriler ışığında ihtiyaç kredisi piyasasında daha sağlıklı bir kredi büyümesi sağlamayı hedefliyor.