Son dakika: Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış!

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin (Nisan-Haziran) 'Yapı İzin İstatistikleri' bültenini yayımladı.

Verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2025'in ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüzölçüm yüzde 61,8 arttı.

Yapı ruhsatlarında iki ve daha fazla daireli binalar önde

Bu dönemde verilen toplam yüzölçümün yüzde 85,1'i belediyeler, yüzde 14,9'u ise diğer yetkili idareler tarafından düzenlendi. Kullanım amacına göre en yüksek payı yüzde 74 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Söz konusu kategoride 40,3

milyon metrekare yüzölçüm kaydedildi. Sanayi binaları ve depolar ise 5 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.

Yapı kullanma izin belgelerinde yükseliş

2025'in ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3, yüzölçüm ise yüzde 30,2 artış gösterdi. Bu belgelerin yüzde 85,5'i belediyeler tarafından düzenlenirken, yüzde 14,5'i diğer idarelerce verildi. Kullanım amacına göre en yüksek yüzölçüm payı 18,4 milyon metrekare ile yine iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara ait oldu. Sanayi binaları ve depolar ise 3,5 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 45,4, daire sayısı yüzde 87,4, yüzölçüm ise yüzde 59,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre de bir önceki çeyreğe kıyasla bina sayısı yüzde 21,7, daire sayısı yüzde 44,1, yüzölçüm ise yüzde 33,5 yükseldi.

Yapı kullanma izin belgelerinde de benzer bir artış dikkat çekti. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre yüzölçüm yüzde 26,8, daire sayısı yüzde 40,2, bina sayısı ise yüzde 15,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki çeyreğe göre yüzölçüm yüzde 5,9, daire sayısı yüzde 8,3, bina sayısı ise yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.