Son dakika: Yerli turistin seyahat harcaması 276 milyar TL'yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğe ilişkin yurt içi turizm istatistiklerini yayımladı.

Seyahat sayısı geçen yıla göre arttı

Buna göre, üçüncü çeyrekte yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bine yükseldi.

Bu dönemde yapılan toplam geceleme sayısı 230 milyon 818 bin olurken, ortalama geceleme süresi 8,5 gece olarak hesaplandı.

276 milyar TL harcandı

Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları ise üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 34,8 artışla 276 milyar 111 milyon 406 bin liraya ulaştı. Harcamaların 233 milyar 450 milyon 256 bin liralık kısmını kişisel harcamalar, 42 milyar 661 milyon 150 bin lirasını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama tutarı 10 bin 189 lira olarak kaydedildi.

Harcamalarda en pay yeme ve içmenin

Harcama kalemleri incelendiğinde, toplam seyahat harcamaları içinde en yüksek payı yüzde 29,4 ile yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu yüzde 23,8 ile konaklama, yüzde 19,3 ile ulaştırma harcamaları izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yeme ve içme harcamaları yüzde 31,6, konaklama harcamaları yüzde 54,6, ulaştırma harcamaları ise yüzde 25,7 oranında arttı.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler ilk sırada

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 46,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,5 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 51 milyon 509 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.