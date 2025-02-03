Son Dakika: Yılın ilk enflasyon verisi açıklandı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, şubat ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti.

TÜİK’in verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken, 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 56,35 seviyesinde hesaplandı. Buna göre, şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı en fazla yüzde 56,35 olacak.

2025 Ocak ayı için kira zam oranı örnekleri

Örneğin yüzde 56,35 zam ile 15 bin liralık bir kirada 8 bin 452 lira artış yaşanacak. Toplam kira ise 23 bin 452 liraya yükselecek.

20 bin liralık bir kira ise 11 bin 270 TL zam gelecek. Kirası toplamda 31 bin 270 TL'ye yükselecek.

30 bin liralık kiraya 16 bin 905 lira zam gelecek. Toplam kira ise 46 bin 905 liraya çıkacak.

40 bin lira için zam miktarı 22 bin 540 lira olacak. Toplamda ev ya da konut sahibine ödenecek kira ise 62 bin 540 lira olacak.

50 bin lira kirası bulunan bir vatandaşın kira zammı ise 28 bin 175 lira olacak. Toplam ödeyeceği rakam ise 78 bin 175 liraya yükselecek.

Kira artış oranı nasıl belirleniyor?

Kira zamları, her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde kiracılara en fazla bu oranda zam yapabiliyor.

Öte yandan, Temmuz 2022’de yürürlüğe giren ve konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getiren düzenleme, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Böylece kira artış oranları yeniden TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya devam ediyor.