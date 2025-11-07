Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu.

Raporda enflasyon tahmin aralığı 2025 yılı için yüzde 31-33 seviyesinde belirlendi. Bir önceki raporda enflasyon tahmin aralığı 2025 için yüzde 25-29 olmuştu.

2026 sonu için ise tahminler enflasyonun yüzde 13-19 aralığında gerçekleşeceği yönünde oldu. Böylece bir önceki raporda beklenen aralık 2026 yılı için değiştirilmedi.

Bir önceki raporda 2025 için 69,8 dolar olan ortalama petrol fiyatı tahmini 69 dolara çekildi.

TCMB gıda enflasyonu varsayımını 2025 için yüzde 32,3'e yükseltirken 2026 için ise yüzde 18'e yükseltti. Önceki raporda gıda enflasyonu yıl sonu tahmini 2025 için yüzde 26,5, 2026 yılı için ise yüzde 17 olarak açıklanmıştı.

Karahan "2025 yılı tahmin aralığının yukarı yönlü güncellenmesinde, öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları varsayımımızda yaptığımız artış oldu. Petrol fiyatları varsayımındaki düşüşe karşın, ithalat fiyatları varsayımındaki güncelleme de tahminlerimizi yukarı yönde etkiledi" dedi.

Karahan 2026 tahmin aralığına ilişkin açıklamasında "Söz konusu yukarı ve aşağı yönlü etkilerin birbirini dengelemesi nedeniyle 2026 yılı tahmin aralığını koruduk" ifadelerine yer verdi.

'Sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz'

Karahan açıklamalarında "Dezenflasyon sürecinde, ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Atacağımız adımları; ara hedeflerin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Karahan ayrıca "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Bu bağlamda, dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

- Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz

- Dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlayacağız

- Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

- Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor

- Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti

- Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor

- Sanayi üretiminde çeyreklik bazda sınırlı gerileme var

- Kapasite kullanım oranı aktivitedeki yavaşlamayı teyit etmektedir

- İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor

- Yurt içi talepte ivme kaybı devam ediyor

- Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor

- Kart harcamaları 3. çeyrekte nispeten yatay seyretti

- Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz

Enflasyon değerlendirmeleri

- Son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti

- Gıda dışı tüketici fiyatlarına baktığımızda enflasyonda yavaşlama eğilimi görüyoruz

- Aylık ortalamalar öngördüğümüzden yüksek seyrediyor

- Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor

- Ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız

- Temel mal enflasyonu yıllık ve aylık bazda görece yavaşladı

- Trend enflasyonda sınırlı gerileme görülüyor.

- Ekim'de enflasyon beklentilerindeki gerileme kesintiye uğradı

- Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz

- Önceki rapor dönemine kıyasladığımızda 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz

- Toplam kredi büyümesi dezenflasyon süreci ile uyumlu şekilde devam ediyor

- Mevduat faizinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.

- Yabancı para mevduatta son dönemde görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyatı kaynaklıdır

- KKM'den dövize dönüşüm oranı eylül ve ekim aylarında yüzde 80'in üzerine çıktı

Üçüncü toplantıda açıklanan enflasyon tahminleri nelerdi?

TCMB 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 için ara hedefini yüzde 24 olarak açıklamıştı. Böylece 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmezken 2026 için yüzde 12'den yüzde 16’ya ve 2027 içinse yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltilmişti.

TCMB ayrıca bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Böylece 3. toplantıda enflasyon tahmin aralığı bir önceki rapor dönemine göre daraltılmıştı. Önceki rapor döneminde tahmin aralıkları 2025 için yüzde 19-29, 2026 için yüzde 6-18 olarak açıklanmıştı.