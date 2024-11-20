Son Dakika: Yurt dışı ÜFE’de aylık bazda düşük artış trendi devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı. Verilere göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,09 artış kaydederek 13 aydır en düşük aylık artışı gösterdi. Yıllık bazda ise YD-ÜFE yüzde 30,70 artarken, 12 aylık ortalamalarla artış oranı yüzde 47,62 oldu.

Sanayi sektöründe yıllık değişim oranları incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52, imalat sektöründe ise yüzde 30,65 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarında değişimler

Ana sanayi gruplarına göre yıllık artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

* Ara malları: yüzde 28,23

* Dayanıklı tüketim malları: yüzde 36,56

* Dayanıksız tüketim malları: yüzde 31,09

* Enerji: yüzde 4,74

* Sermaye malları: yüzde 38,71

Ekim ayında Yurt Dışı ÜFE'deki aylık artışın sınırlı kalması, küresel maliyetlerin üretici fiyatlarına yansımasındaki yavaşlamanın göstergesi olarak değerlendiriliyor.