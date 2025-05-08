İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında duyurduğu gümrük vergilerinden bu yana ilk PPK toplantısını yaptı.

Buna göre banka, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4,25'e çekti.

Böylece BoE ağustos ayından bu yana dördüncü faiz indirimini yaptı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Enflasyonist baskılar azalmaya devam etti, bu nedenle bugün faiz oranlarını tekrar düşürebildik" dedi.

Kararda görüş ayrılığı yaşandı

Faiz indirimi, yetkililer arasındaki beklenmedik görüş ayrılığına neden oldu.

9 üyeli komitede, 5 üye 25 baz puanlık indirimi desteklerken, 2 üye 50 baz puanlık indirim, 2 üye ise faizin sabit kalmasından yana oy kullandı.

Bailey faiz politikasına ilişkin yaptığı açıklamada "Son haftalar, küresel ekonominin ne kadar öngörülemez olabileceğini gösterdi. Bu yüzden faiz indirimlerine yönelik adımlarımızı temkinli ve kademeli şekilde atmamız gerekiyor" dedi.

Büyüme beklentisi düşürüldü

İngiltere Merkez Bankası (BOE), İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 1, 2026'da ise beklentilerden zayıf bir şekilde yüzde 1,25 büyüyeceğini tahmin etti. Banka şubat ayında açıkladığı tahminlerde 2025'te büyümenin yüzde 0,75, 2026'da büyümenin yüzde 1,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyordu.

Banka, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 2 hedefine döneceğini, zirveye ise bu yılın üçüncü çeyreğinde ulaşılacağını öngörüyor.