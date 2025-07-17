Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 186,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,37 olarak gerçekleşmişti. Böylece konut fiyatları aylık bazda reel olarak artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,7 oranında azalış gösterdi.

Mayıs ayında da konut fiyatları aylık bazda reel olarak artarken yıllık bazda reel olarak reel olarak yüzde 2,3 azalmıştı. Böylece yıllık bazdaki reel düşüşte de yavaşladı.

İzmir, Ankara, İstanbul

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aylık bazda en yüksek artış İzmir'de yıllık bazda en yüksek artış yine Ankara'da görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 3,1 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,7, 42,1 ve 31,8 oranlarında artış gösterdi.