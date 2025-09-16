Son Dakika...Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyat endeksi belli oldu!
Son Dakika Haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Ağustos ayına yönelik konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 31,42 yükselirken aylık bazda yüzde 2,53 yükseldi.
İstanbul'da konut fiyatları endeksi Ağustos'ta aylık yüzde 3,01 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 30.21 arttı.
Ankara'da konut fiyatları endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 2,84, yıllık yüzde 41,12 artış kaydetti.
İzmir'de ise konut fiyatları endeksi aynı dönemdeaylık yüzde 2, 51 artarken,yıllık yüzde 31,86 yükseldi.