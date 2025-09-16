Son Dakika...Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ağustosta reel olarak arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 192,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK tarafından ağustosta aylık enflasyon yüzde 2,04 açıklandığından konut fiyatları aylık bazda reel artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,2 oranında azalış gösterdi. Yıllık veri son üç ayın en yüksek artışı olsa da reel düşüş serisi 19. aya taşındı.

Ankara, İstanbul, İzmir

2025 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 2,8 ve 2,5 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,2, 41,1 ve 31,9 oranlarında artış gösterdi.

Böylece aylık bazda bakıldığında 3 büyük şehirde de reel artış görülürken, yıllık bazda yalnızca Ankara'daki konut fiyatlarında reel artış gözlenmiş oldu.

En yüksek ve en düşük yıllık artış yaşanan şehirler

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde görüldü.

En düşük yıllık artış ise yüzde 23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.