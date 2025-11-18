Son Dakika...Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ekimde resmi enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandığından konut fiyatlarında reel düşüş görüldü.

Diğer bir yandan bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,0 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da fiyatlardaki son durum

KFE, 2025 yılı Ekim ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde2,7, 1,0 ve 1,8 oranlarında arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,4, 38,4 ve 30,7 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek ve düşük artış yaşanan bölgeler

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.