Son Dakika...Merkez Bankası açıkladı: Mart ayı konut fiyat endeksi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda incelendiğinde ise KFE bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında arttı. Bu artış Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek artış oldu.

KFE yıllık bazda reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azaldı.

Aylık bazda İzmir'de yükseliş yüzde 3,8

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler

değerlendirildiğinde, aylık bazda en yüksek artış İzmir'de görülürken yıllık bazda ise Ankara'da görüldü.

2025 yılı Mart ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerinde bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek ve düşük artış yaşanan iller

Yıllık bazda konut fiyatlarının en çok arttığı il grubu yüzde 46,7 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş oldu.

Onu yüzde 39, 5 artışla Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak izledi.

Fiyatların en az artış gösterdiği iller ise yüzde 19,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta oldu.

Onu yüzde 28,3 ile Aydın, Denizli, Muğla ve yüzde 28,4 artışla Konya, Karaman izledi.