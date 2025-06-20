Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artarak 182,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mayısta tüketici fiyat endeksinde aylık artış yüzde 1,53 olarak kaydedildiğinden konut fiyatları aylık bazda reel olarak artış kaydetti.

Ayrıca, mayıs ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük artış 4 ayın en yüksek seviyesi oldu. KFE ocak ayında yüzde 4,68 artmasının ardından, şubatta yüzde 2,82, martta yüzde 1,95 ve nisanda 1,46 artmıştı.

Konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişimi incelendiğinde KFE, önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artarken aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında azalış gösterdi.

Ankara yine zirvede

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aylık ve yıllık bazda en yüksek artış yine Ankara'da görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 3,8 ve 3,0 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 41,4 ve 31,1 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek ve düşük artış yaşanan iller

Yıllık bazda konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 41,4 ile Ankara oldu.

Fiyat artışında Ankarayı yüzde 40,5 artışla Afyonkarahisar, Kütahya Manisa ve Uşak izledi.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'da ise fiyatlar yüzde 39,3 arttı.

En düşük yıllık değişim gösteren iller ise yüzde 19,5 ile Antalya, Budur, Isparta oldu.

Bu illeri yüzde 20,3 oranla Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye izledi.