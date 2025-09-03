Son Dakika...TÜİK duyurdu: Ağustos ayı enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin aylık yüzde 1,79 artacağını tahmin etmişti. Böylece enflasyon beklentileri aştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), E-TÜFE’nin ağustos ayında yüzde 3,23 arttığını açıkladı. ENAG’a göre son 12 aylık tüketici fiyat endeksi artışı ise yüzde 65,49 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 40,83 oranında arttığını açıklamıştı.

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu temmuzda, aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52 olmuştu.

Konutta yıllık yüzde 53,27 artış gerçekleşti

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 artış, ulaştırmada yüzde 24,86 artış ve konutta yüzde 53,27 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 oldu.

Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış 60,91 ile eğitimde gerçekleşti.

Ana grupların aylık bazdaki artışları

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02 artış, ulaştırmada yüzde 1,55 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu.

Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.

143 temel başlıktan 119'unun endeksinde artış yaşandı

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.