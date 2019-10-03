Son enflasyon rakamları sektöre olumlu yansıdı

03 Ekim 2019

Eylül ayı tüketici enflasyonunun yüzde 0.99, yıllıkta ise yüzde 9.26 ilan edildiğini belirten Ali Çandır, kamu fiyatları ve mevsim etkisi hariç mal ve hizmetlerin fiyat artışlarını gösteren çekirdek enflasyonun ise aylıkta yüzde 0,99 ve yıllıkta ise yüzde 8,80 olarak ilan edildiğini bildirdi. Çandır, şunları kaydetti:

“Aylık TÜFE ve çekirdek rakamlarına bakarsak Eylül ayında kabaca kamunun kontrol ettiği fiyatlara herhangi bir zam yapılmadığını düşünebiliriz. Detaylı incelendiğinde çok ince bir dengede buluşulabilecek bu aynılaşmış iki rakam, son 15 yılın hiç birinde bu ay hariç gerçekleşmemiştir. Sadece 2009 Eylül ayında bu iki rakam bir birine yaklaşmıştır. Bildiğiniz gibi o dönem de ekonomik daralma dönemidir. Ortalama yüzde 1,3 olan piyasa beklentilerinin çok altında ilan edilen Eylül ayı enflasyonu, geçen yılki yüksek enflasyonun hesaplamadan çıkarılmasıyla yıllık TÜFE’yi tek haneli rakama indirmiştir. Baz etkisi avantajı olarak ortaya çıkan bu durum, önümüzdeki dönemde tersine etkide bulunacaktır. İlan edilen bu rakamlar, Para Politikası Kurulu’nun elinde faizi düşürmek için iyi bir alet olacaktır.”

Eylül ayı yurtiçi üretici (Yİ_ÜFE) enflasyonunun aylıkta yüzde 0.13 ve yıllıkta ise yüzde 2.45 olarak ilan edildiğine dikkat çeken Çandır, “Geçen yılki yüzde 46.15’lik ve geçen ayki yüzde 13.45’lik enflasyonlardan sonra ilan edilen bu rakam Yİ_ÜFE’nin radikal bir şekilde düştüğünü göstermektedir” dedi. Üreticinin üzerindeki maliyet yükünün devam ettiğini kaydeden Çandır, “Yaşadığımız enflasyonla üzerimizde biriken maliyet yükünü hala taşımaktayız. Yani bu ay ilan edilen aylık ve yıllık üretici enflasyonu, üzerimizde taşıdığımız yükü ortadan kaldırmamaktadır” dedi.

YAŞ MEYVE SEBZE FİYATLARI OLUMLU YANSIDI

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz enflasyonunun Eylül ayında aylıkta yüzde 1.13, yıllıkta ise yüzde 9.60 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, “Ülkemiz ortalamasının hayli üzerinde olan bu rakamlar, kentimizin ve bölgemizin turizm hareketliliğinin etkisinde kalmaya devam ettiğini göstermektedir” dedi. Son dönemde yaş sebze fiyatlarında ciddi geri çekilmeler yaşandığını belirten Çandır, bunun enflasyon rakamlarına olumlu yansıdığına dikkat çekti. Bölgede giyimin yüzde 6.26, eğitimi yüzde 4.87 ile Türkiye ortalamasının üzerinde ilan edildiğini belirten Çandır, “Lokanta-otel yüzde 0.56 ve ulaştırma ise yüzde 0.89 ile Türkiye ortalamasına yakın ve altında ilan edilmiştir” dedi. Çandır, bölge enflasyonunun önümüzdeki dönemde Türkiye ortalamasının üzerinde kalacağına dair öngörüsünü de yineledi.