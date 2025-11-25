Son görüşme bugün yapılacak: Trump, Fed Başkanı'nı Noel'den önce açıklayabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump’ın FedBaşkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi Noel’den önce belirleyebileceğini söyledi.

Bessent, beş aday arasındaki son görüşmenin bugün yapılacağını açıkladı.

Başkanın atama zamanlamasının tamamen kendi takdirinde olduğunu belirten Bessent, Fed’in artık yalnızca para politikasını belirleyen bir kurum olmaktan çıkıp "bol rezerv rejimi" olarak adlandırdığı aşırı karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Bu yapının "biraz çözülmeye başladığını" söyleyen Bessent, adaylara merkez bankasının nasıl yeniden arka planda çalışabileceğini ve geçmişteki gibi daha sade bir şekilde işleyebileceğini sorduğunu belirtti.

Bessent "Bence işleri basitleştirmemiz gerekiyor"dedi.