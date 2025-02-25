Son iki yılın en yüksek seviyesi! IEA’dan Avrupa için kritik doğal gaz uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa'nın enerji sistemlerinin, kıtanın bu kışı ortalamanın altında gaz rezerviyle tamamlaması nedeniyle zor bir süreçle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ajans, "Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde Avrupa enerji sistemleri, kıtanın bu kıştan ortalamanın altında gaz rezerviyle çıkması nedeniyle zorlu bir yılla karşı karşıya" açıklamasını yaptı

Son iki yılın en yüksek seviyesi

IEA, 2025'e dalgalı bir başlangıç yapan Avrupa doğal gaz piyasalarına dikkat çekerek, fiyatların yılın başlarında son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

Açıklamada, “AB'de depolanan gaz miktarının nispeten düşük olması (yaklaşık 24 milyar metreküp ya da geçen yıla göre yüzde 36 daha az) fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. AB'nin önümüzdeki kış başlamadan önce rezervuarları doldurma hedeflerine ulaşması için önceki iki yıla kıyasla çok daha fazla gaz girişi gerekecek ve bu da Avrupa'nın dünya LNG piyasalarına olan talebini artıracak ve piyasa temellerini sıkılaştıracaktır” ifadelerine yer verildi.

"2026'dan önce rahatlaması pek mümkün değil"

Ajans ayrıca, küresel doğal gaz piyasalarının 2026'dan önce önemli ölçüde rahatlamasının pek mümkün olmadığını belirterek, büyük ölçekli yeni LNG arzının uluslararası piyasalara ulaşmasının zaman alacağını ifade etti.