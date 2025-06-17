ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli ByteDance şirketinin bünyesindeki TikTok'un ABD'deki operasyonlarının satışı için verilen son tarihi uzatabileceğini söyledi..

Eski başkan Joe Biden tarafından imzalanan bir yasaya göre TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta ABD'de kullanıma kapatılmış, uygulama aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Trump ise bu yasayı askıya almıştı.ABD Başkanı Trump, varlıkların satışı için son tarihi önce nisan başına, sonra da 19 Haziran'a uzatmıştı.

Trump: Tarihi tekrar uzatabilirim

Yasa, herhangi bir uzatma olmazsa 19 Haziran'da yürürlüğe girecek ve TikTok ABD'de yeniden kapatılacak.

Ancak ABD başkanı Trump "TikTok'un ABD'deki varlıklarının satışı için belirlenen son tarihi tekrar uzatabilirim" dedi.

Trump mayısta yaptığı açıklamada da 2024'teki seçim kampanyası sırasında genç seçmenlere ulaşabilmesini sağladığı için uygulamanın ABD'deki varlıklarını satmasına dair 19 Haziran olarak belirlenen son tarihi uzatabileceğini söylemişti.