‘Sonsuza dek düşük faizden ödüm kopuyor’

25 Ocak 2020

Hilal SARI

IMF Başkanı Kristalina Georgieva dünyada uzun bir süredir devam eden düşük ve negatif faiz politikalarının küresel ekonomi için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı ve “Sonsuza dek düşük faizden bahsettiklerinde ödüm kopuyor” dedi. Davos Zirvesi’nin son gününde kürsüye çıkan Georgieva, dünyanın risklere karşı atik olabilmesi gerektiğini vurgularken “Ocak ayındayız, yılın ilk günlerinde küresel ekonomiye ilişkin kaç risk atlatıldı. Dünyanın risklere karşı daha hazırlıklı olması lazım. İnanın ya da inanmayın ama böyle bir dünyada yaşayacağız” ifadelerini kullandı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin ve Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 50. Davos Zirvesi’nin son gününde ‘Küresel Ekonomik Görünüm’ panelinde küresel ekonominin geleceğine ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı.

Küresel ekonominin düşük büyüdüğü son yıllarda merkez banları tarafından izlenen düşük faiz politikalarına ilişkin eleştiriler yapan IMF Başkanı Georgieva, “Ben 90’larda hiper enflasyon döneminde büyüdüm. Birileri yıllar sonra düşük faizle mücadele edeceğimi söyleseydi gülerdim” diye konuştu.

‘49 merkez bankası 71 kez faiz indirdi’

Küresel büyümeye ilişkin beklentilerin son üç ayda iyileştiğini ve merkez bankalarının bunda etkili olduğunu belirten Georgieva, “Bu yıl yüzde 3.3 büyüme, seneye yüzde 3.4 büyüme bekliyoruz. Bu geçen yılın 2.9’una göre daha iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Ticaret gerilimi azalıyor. İlk faz anlaşma belirsizliği bir nebze azalttı.

Merkez Bankaları dünyaya iyi hizmet etti, 49 merkez bankası 71 kez faiz indirimine gitti" dedi. ECB Başkanı Lagarde ise Euro Bölgesi’nde yaşanan ücret artışının fiyatlara etkisini beklediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Euro Bölgesi’ne baktığımda hem bazı pozitif işaretler hem de negatif. Hiç olmadığı kadar iyi istihdam verileri. Ücretler yüzde 2.5 arttı. Bu da fiyatlara etkili olacak diye düşünüyoruz ve bize olduğu zaman bir sonraki sıkıntıda mücadele alanı yaratacak. Şirketler için maliyetleri artıracak ve fiyatlar artacak. Bunun enflasyona geçmesini bekliyoruz.

Almanya Maliye Bakanı Scholtz, ülke olarak Ar-Ge yatırımlarını GSYH’nin yüzde 3,5’ine yükselteceklerini açıkladı ve “Dünyada böyle bir oran yok” dedi. İhracata dayalı bir ekonomisi olan Almanya’nın dünyadaki büyüBoJ Başkanı Kuroda ise Japonya’nın gelecek yıllarda da yüzde 1 ila 1,5 büyümesini beklediklerini belirterek düşük enflasyona vurgu yaptı ve BoJ’un genişlemeci politikalarını sürdürüceğini şu sözlerle duyurdu: “Fakat enflasyon hala yüzde 1’in altında. Çekirdek enflasyon yüzde 0.7 hatta. Bu yüzden BoJ genişlemeci para politikasına bir süre daha devam edecek.

Greta’dan Mnuchin’e yanıt

Zirvenin acil gündemi ‘gezegenin bekası’ meselesinin sembolü haline gelen genç aktivist Greta Thunberg ise Davos kasabasının merkezinde iklim aktivistleriyle birlikte İklim için Cuma Grevi’ne (Fridays for Future) katıldı. Greta ayrıca karbon emisyonlarının bir an önce düşürülmesi için yaptığı çağrıya “Şef ekonomist mi, kim bu kız? Kafam karıştı. Önce ekonomi okusun, sonra gelsin bize bunu açıklasın” diyen ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin’e Twitter’dan açıklamalı bir grafikle yanıt verdi: “Boşluk yılım Ağustos’ta bitiyor, ama geriye kalan 1.5 derece karbon bütçemizin hala devam eden fosil yakıt teşvik ve yatırımlarıyla çeliştiğini görmek için ekonomi diplomasına ihtiyaç yok.”

Küresel Kripto Para Konsorsiyumu kuruldu

50. Davos Zirvesi’nde dijital para birimlerinin tüm dünyada aynı çerçeve ile yönetimini hedefleyen bir “Kripto Para Birimlerinin Yönetimi için Küresel Konsorsiyum” kuruldu. Kriptoparalara ilişkin kurulan ilk küresel konsorsiyum yenilikçi politika çözümleriyle dijital para birimlerinin finansal sisteme erişimini artırmayı hedefliyor. Konsorsiyumda lider şirketler, finansal kuruluşlar, hükümet temsilcileri, teknik uzmanlar, akademisyenler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve WEF’in küresel platformunun üyeleri bulunuyor. WEF Kurucusu ve CEO’su Klaus Schwab, “Forumun yakından ilgiyle takip ettiği bir konu da farklı sektörlerden, disiplinlerden ve coğrafyalardan katkı gerektiren bir konu olan dijital para birimleridir" dedi.