Sony’den oyun satışları için düşüş beklentisi: Çip maliyetleri arttı, PS5 yavaşladı

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 satışlarındaki yavaşlama ve bellek çipi fiyatlarındaki artış nedeniyle oyun biriminde yıllık satışların düşmesini beklediğini açıkladı. Şirket, buna karşın yazılım gelirlerindeki artış sayesinde oyun tarafında kârlılığın yükselmesini öngörüyor.

Sony, 2026 mali yılı için oyun birimi satışlarının yüzde 6 düşüşle 4,42 trilyon yene (yaklaşık 28 milyar dolar) gerilemesini beklediğini duyurdu. Şirket, PlayStation 5’in artık altıncı yılına girmesi nedeniyle donanım satışlarında zayıflama yaşanacağını belirtirken, küresel ölçekte artan bellek çipi fiyatlarının da sektörde baskı yarattığını ifade etti.

Oyun tarafında kâr artışı bekleniyor

Sony, donanım satışlarındaki gerilemeye rağmen oyun bölümünde faaliyet kârının yüzde 30 artmasını bekliyor. Şirket, bu beklentinin arkasında ilk parti oyun satışlarındaki yükseliş ve geçen yıl kaydedilen değer düşüklüğü zararının bu yıl tekrarlanmayacak olmasının bulunduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca yeni nesil oyun platformuna yönelik yatırımların da planlamalara dahil edildiğini bildirdi.

PS5 satışlarında sert düşüş

Sony’nin açıkladığı verilere göre şirket, mali yılın son çeyreğinde 1,5 milyon adet PlayStation 5 satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 düşüş anlamına geliyor.

Şirket mart ayında PlayStation 5 fiyatlarına ikinci kez zam yapmış, ABD’de konsol fiyatını 100 dolar artırmıştı.

“GTA VI” beklentisi dikkat çekti

Sony’nin oyun ekosistemine yönelik en büyük beklentilerden biri ise Take-Two Interactive tarafından geliştirilen “Grand Theft Auto VI” oldu. Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanan oyunun, PlayStation platformuna güçlü bir ivme kazandırması bekleniyor.

Kantan Games danışmanlık şirketinin kurucusu Serkan Toto, piyasanın GTA VI’ın etkisini yeterince fiyatlamadığını belirterek oyunun Sony için önemli bir büyüme katalizörü olabileceğini söyledi.

İran savaşı ve çip fiyatları sektörü baskılıyor

Sony ve Nintendo gibi elektronik üreticileri, İran savaşı nedeniyle bozulan tedarik zincirleri ve yükselen bellek çipi fiyatlarının kâr marjlarını baskılamasından endişe ediyor.

Sony, PS5 donanım satışlarının büyük ölçüde “makul fiyatlarla yeterli miktarda bellek çipi bulunabilmesine” bağlı olduğunu vurguladı. Şirket, yıl sonu alışveriş sezonu için gerekli minimum çip stokunu şubat ayında güvence altına aldığını da açıkladı.

Hisse geri alımı kararı

Sony ayrıca 500 milyar yene kadar hisse geri alımı yapacağını ve toplamda 230 milyon hisseyi piyasadan çekebileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından şirket hisseleri Tokyo borsasında kayıplarını azaltarak yüzde 1 yükseldi.

Grup kârı beklentinin altında kaldı

Sony’nin mart ayında sona eren mali yıldaki faaliyet kârı yüzde 13,4 artışla 1,45 trilyon yene yükseldi. Ancak bu rakam, analistlerin 1,56 trilyon yenlik beklentisinin altında kaldı.

Şirket, film ve çip birimlerinde daha yüksek kâr beklediğini açıklarken, müzik bölümünde ise kâr düşüşü öngördü. Sony ayrıca elektrikli araç geliştirme planlarını otomobil üreticisi Honda ile birlikte sonlandırdığını duyurdu.