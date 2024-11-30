Sophie Rains OnlyFans'ten bir yılda 43 milyon dolar kazandı! Ekran görüntüsünü yayınladı

OnlyFans adlı platformda içerik üreten sosyal medya fenomeni Sophie Rain, 2024’te 43,4 milyon dolar kazanç sağladığını açıkladı.

X'te paylaştığı bir gönderide Rain, geçen yıl 43,4 milyon dolar kazandığını açıklayarak hayranlarını ve eleştirmenleri hayretler içinde bıraktı.

Rain paylaşımında kazancının ekran görüntüsünü içeren gönderisine “Burada geçirdiğim bir yıl için minnettarım” mesajı ekledi.

LeBron James'ten fazla kazandı

Ayda 10 dolara abonelik satan Rain, platform üzerinden ayda 4 milyon dolar kazanıyordu.

Rain'in 43.4 milyon dolarlık kazancı, raporlara göre geçen yıl yaklaşık 48 milyon dolar kazanan NBA efsanesi LeBron James'in neredeyse tamamına ulaşıyor.

67 milyon dolar kazanan var

Corinna Kopf adlı bir OnlyFans modeli, üç yıl içinde 67 milyon dolar kazandığını açıklamıştı.

Bhad Bhabie adlı ünlü bir içerik üreticisi de 71 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini duyurmuştu.

OnlyFans, eylül ayında, 2023’te içerik oluşturucu ödemelerinin 6,63 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

OnlyFans nedir?

OnlyFans platformu Covid- 19 pandemi sırasında müstehcen içerikler üreten isimlerin siteyi kullanmasıyla dikkat çekmişti.

Aboneliğe dayalı bir sistemi bulunan OnlyFans 2016 yılında açıldı.

Online bir sosyal platform olan OnlyFans’ta içerik üreticileri para karşılığı abonelerine fotoğraf, video, canlı yayın gibi hizmetler sunuyor. Platformda yetişkinlere yönelik içerikler de bulunuyor.