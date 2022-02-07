Sorunlara Çözümler Buluşması’nda Eşitsizliklerin Azaltılması konuşulacak

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin UNDP Türkiye çözüm ortaklığı ve Zorlu Holding desteğiyle yürüttüğü Sorunlara Çözümler Buluşması’nda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın önemli başlıkları ele alınmaya devam ediliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde yapılan ilham verici çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini dinlemek, karşılıklı fikir ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen Sorunlara Çözümler Buluşması’nın, 8 Şubat 2022 Salı günü 18.00 – 19.30 saatleri arasında yapılacak oturumunda, Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması başlığı ele alınacak.

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması odağında çeşitlilik ve kapsayıcılığın farklı sektörlerle ilişkisi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunu gözeterek politikaların nasıl üretildiği veya üretilmesi gerektiği; kurumların iyi uygulamaları çerçevesinde konuşulacak.

Sosyal girişimcileri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektörü ve kamu kurumlarını bir araya getiren Sorunlara Çözümler Buluşması’nın 8 Şubat oturumunun moderatörlüğünü, UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak yapacak.

Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Üyesi ve WPP Türkiye İnsan Kaynakları, Kültür ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Aysun Sayın, CCI Grup Çalışan İlişkileri ve İnsan Hakları Müdürü Banu Kököz, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Salman Öztürk, İBB İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Ofis Koordinatörü Zelal Yalçın da konuşmacı olarak yer alacak.

Çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/scbamac10

linki üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Etkinlik https://youtu.be/BzhTzaJVHWc kanalından izlenebilecek.