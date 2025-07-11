Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify, Türkiye'nin hakkında başlattığı soruşturmanın ardından Türkiye'den çekilebileceğini belirtti.

Şirket kaynakları yaşanılan gelişmelerin ardından The Times'a yaptıkları açıklamada, kullanıcı içeriklerinin sansüre uğramasına karşı olduklarını belirtti.

Kaynaklar, Türk makamlarıyla işbirliği yapmak için çalışırken, “pazardaki faaliyetlerini durdurmak ya da Türkiye'den tamamen çıkmak” da dahil olmak üzere tüm senaryoları değerlendirdiklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Platformda "playlist" adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler tespit edildiğini belirtilmiş ve eleştirilere neden olmuştu.

Ardından, Rekabet Kurumu Spotify hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kurum, inceleme kapsamında şirketin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetlerin mercek altına alınacağını belirtmişti.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin detaylı şekilde inceleneceği kaydetmişti.

Spotify Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeye ilişkin açıklama yapmıştı.

İşbirliğine açık olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz."