Sosyal Destek İstanbulkart'ın 2025 zammı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hanelere Sosyal Destek İstanbulkart projesiyle destek sağlıyor. 5 yılda 366 bin 929 haneye İstanbulkart ile sunulan düzenli nakdi destek, 2024 yılında bin lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında ise yardımın 1.500 liraya çıkarılmasına karar verildi.

Başvuru şartları

Destek almak için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvurular için gerekli kriterler arasında İstanbul’da ikamet etmek ve sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi şartları yer alıyor.

Nakdi destek yardımına, İstanbul Senin Uygulaması'ndan, Alo 153 Çözüm Merkezi'nden, 1530 SMS Hattı'ndan, [email protected] mail adresinden ve 0552 153 00 34 no.'lu whatsapp uygulamasından ulaşılabiliyor.