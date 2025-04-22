Sosyal güvence genişliyor: Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor

Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında hazırlanan düzenlemeyle, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınacak.

Aile Koruma Kalkanı paketi içinde yer alan projeye göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş tüm ev kadınları bu imkândan yararlanabilecek. Sigorta geçmişi bulunmayanlar da uygulamaya başvurabilecek.

NTV’de yer alan habere göre ev kadınları, Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek isteğe bağlı sigorta sistemine internet üzerinden başvurarak her ay prim yatıracak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödeme sürecinde devletin katkı payı, mevcut asgari ücret seviyeleriyle hesaplandığında 500 bin TL’yi bulabilecek.

Projede ayrıca çocuk sayısına göre değişen esneklikler ve “yıpranma payı” benzeri erken emeklilik avantajları da yer alacak.