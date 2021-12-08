Sosyal güvenlik sisteminde bütçe katkısı 250 milyar TL seviyesinde kalacak

Mehmet KAYA

Salgın sonrası istihdamda hızlı toparlanma sağlanmasına karşılık, sosyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki ağırlığı devam edecek. Emeklilere yapılan ek ödeme, bütçeden sosyal güvenlik sistemine yapılan devlet katkısı, faturalı ödemeler dahil konsolide bütçe transferleri salgın yılı olan 2020’de 248.8 milyar TL’ye yükselmişti. Açıklanan Ocak-Eylül dönemi verilerine göre konsolide bütçe transferi 2021’de 194 milyar 450 milyon TL’ye ulaştı. Böylece yıl sonunda yine 250 milyar TL’ye yakın bir bütçe transferi oluşacak. Bu arada Ocak-Eylül döneminde SGK’nın açığı, yeniden yapılandırmaların da etkisiyle düşük seyrediyor.

Yılın 9 aylık döneminde SGK’nın toplam gelir-giderinden oluşan açık 21 milyar 706 milyon TL oldu. 2020’nin tamamında açık 67 milyar 469 milyon TL seviyesindeydi. Sosyal Güvenlik Kurumu Eylül ayı istatistiklerine göre, Eylül itibariyle 15 milyar 192 milyon TL’li yapılandırma yasalarından, 294 milyar 913 milyon TL’si prim gelirlerinden olmak üzere 462 milyar 661 milyon TL gelir elde edildi. Yıl sonu gelir hedefinin yüzde 86,5’ine ulaşıldı.

Ocak-Eylül’de açık 21.7 milyar TL

Giderler ise 484 milyar 367 milyon TL olarak gerçekleşti. Giderlerde gerçekleşme oranı ise yüzde 80,12 seviyesinde oluştu. Yıl sonunda 69 milyar 564 milyon TL açık tahmin edilirken, Ocak-Eylül döneminde açık 21 milyar 706 milyon TL olarak gerçekleşti. Mevcut eğilim devam ederse, önceki yılda olduğu gibi SGK açığı bütçe tahmininin altında kalacak. Diğer yandan, açık finansmanıyla birlikte bütçeden çeşitli kalemlerde sosyal güvenlik sistemine aktarılan kaynaklar yüksek seyrini sürdürecek.

Ocak-Eylül döneminde bütçeden emeklilere verilen ek ödeme, açık finansmanı, spor vb. çeşitli başarı sağlayanların aylıkları, şehit çocuklarına yapılan çeşitli yardımlardan oluşan faturalı ödemelerden oluşan sosyal güvenlik sistemine yapılan bütçe transferleri kalemi 194 milyar 460 milyon TL düzeyine ulaştı. Geçen yıl bu kapsamdaki transferler ilk kez 200 milyar TL sınırını aşarak 248 milyar 846 milyon TL olmuştu. Mevcut seyir halinde yine 250 milyar TL dolayında bir bütçe transferi olacak.