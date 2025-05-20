Sosyal güvenlikte yeni dönem: Küçük esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği yolda

Küçük esnafın emeklilik şartlarını kolaylaştıracak düzenlemeyle Bağ-Kur’lu çalışanlar SSK’lılarla eşitlenecek. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayan adımın ardından, ev kadınlarına yönelik sigorta desteği için yasal süreç başlayacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mevcut sistemde 9 bin prim günü ile emekli olabilen Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnafın, bu düzenlemeyle SSK’lı çalışanlarla eşitlenerek 7.200 günde emekli olmasının önü açılacak. Kuaför, manav, tesisatçı ve pazarcı gibi yaklaşık 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren düzenleme, sosyal güvenlikte norm birliği hedefine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortada devlet katkısı

İkinci düzenleme ise ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta kapsamında ödedikleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması yönünde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında maliyet ve etki analizleri devam ediyor.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte sigortalı ev kadınları, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca, evde engelli çocuk bulunması, çocuk sayısı gibi kriterlere göre yıpranma hakkı da gündeme alınacak.

Yasal takvim netleşiyor

Ev kadınlarına yönelik düzenlemenin, Temmuz sonuna kadar Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) ele alınması ve ardından Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Bağ-Kur prim düzenlemesinin ise bu sürecin tamamlanmasının ardından yasalaşması öngörülüyor.