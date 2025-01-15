Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? Konut kredisi faiz oranları ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca dar gelirlinin beklediği sosyal konut projesine ilişkin müdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da deprem yükü azaldıkça sosyal konuta ağırlık verileceğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kiralardaki artışa işaret ederek konut arzının artırılacağını söyledi.

Sosyal konutu işaret açıklamalar peş peşe gelirken, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca kişi "Sosyal konut projesinin şartları neler? TOKİ 1+1 ev fiyatı ne kadar? Konut kredisi faizleri ne olacak?" araştırmaya başladı.

Henüz sosyal konut projesinin şartları netleşmese de başvuru kriterleri arasında, daha önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi hane halkı gelirinin belli bir sınırın altında olması, başvuru sahibinin adına kayıtlı başka bir ev bulunmaması gibi kriterler yer alacak.

Devlet destekli kredi

Uzmanlar ise sosyal konut projesiyle ilgili 2 ayrı planlama ihtimalini değerlendiriyor. Bakan Şimşek'in konut arzının artırılmasına yönelik açıklamalarına dikkat çeken Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, devlet destekli bir kredi kampanyası olabileceğini belirtiyor.

Faizler yüzde 2'ye inebilir

Böyle bir durumda faiz oranlarının yüzde 2 seviyesinde olabileceğini söyleyen Özelmacıklı, "Beklentiler özellikle şu anki konut kredilerinin olduğu yüzde 3 seviyelerinden yüzde 2 seviyelerinin altına düşmesi ve kredi vadesinin uzatılması olabilir" dedi.

Sosyal konut projesi başvuru şartları

Haneye ya da kişiye kayıtlı bir konut olmaması, hane halkı geliri gibi kriterlerin başvurularda önemli olacağını belirten Özelmacıklı, sıfır ve ikinci el konutların kampanyaya dahil edilebileceğini söyledi.

Sosyal konut projesi ne zaman?

Sosyal konut projesinin 2025'in üçüncü çeyreğinde yine TOKİ aracılığıyla başlatılacağını öngren uzman isim, 100 - 200 bin arasında bir başvuru alınacağını ifade etti..

Satılık konut fiyatları artacak mı?

Özelmacıklı, "Konut kredisi çekilen ev sayısı yüzde 15’ler seviyesinde. Ama şu var ki konut kredisi faiz oranı geriledikçe konuta olan talep artacak. Bu artışta ister istemez satılık konutlardaki fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir diyebiliriz" diye konuştu.

TOKİ'de 1+1 dairenin fiyatı

Özelmacıklı, 1+1 dairelerin maliyetinin 1.5 ila 2 milyon TL arasında olabileceğini belirterek "Devlet bunu Hazine'ye ait arsalar üzerinde yaptığında maliyet üzerinden satış rakamları değerlendirilebilir" dedi.

Piyasadaki hareketliliği bu kampanya dışındaki bir aktöre bağladığını söyleyen Özelmacıklı. "Merkez Bankası'nın yıl içerisinde yapacağı 8 toplantıda 25 baz puanlık yapabileceği indirimler, konut kredisini gelecek yıl bu dönemlerde yüzde 2 oranının altına kadar indirecek gibi gözüküyor. Bu dönemde bankaların konut kredisi tarafında rekabetçi bir durumu var. Gerek bu durum nedeniyle gerekse de konut kredisi faiz oranlarının geriye çekilmesi ihtimali nedeniyle şu an yüksek olmasına rağmen vatandaş konut kredisi çekmek istiyor. Çünkü bunu gelecek yıl bugün 3 oranından ya da 2.80'lerden aldıkları bir krediyi yeniden yapılandırıp, 1.90'lardan krediyi tekrar yapılandırma hakları var. O nedenle insanlar düşük faiz oranını tercih etmekten ziyade yüksek faiz oranından daha düşük fiyatlı konut almayı önceliklendiriyor diyebiliriz" dedi.