Sosyal konut projesinde fiyat ve taksitler belli oldu

ANKARA (DÜNYA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut kampanyası olarak nitelendirdiği projenin detaylarını açıkladı. Proje kapsamında 2028 yılı sonuna kadar 500 bin konut üretilecek. Bunun 250 bini iki yıl içinde tamamlanacak.

Konut ve işyerlerinde yüzde 10 peşinat alınacak, kalan kısım faizsiz olarak 240 ay taksitle ödenecek. 2+1 konuthar 608 bin lira, 3+1 konutlar toplam 850 bin liraya mal olacak.

Başvurular, e-devlet üzerinden yapılabileceği gibi Halkbank ve Ziraat Bankası’na da yapılabilecek. Yüzde 10 peşinat, kura çekilip sözleşme imzalandıktan sonra ödenecek.

Konutların en fazla zemin + 5 katlı inşa edileceği bilgisini veren Erdoğan, bunun aynı zamanda dünyadaki en büyük konut yatırımı olduğunu dile getirdi.

Projenin ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılacağını aktaran Erdoğan, böylece sosyal konuta ulaşan vatandaş sayısının 10 milyona, konut sayısının 2 milyona çıkacağını söyledi.

“Yatırım değeri 900 milyar lira"

Projenin toplam 900 milyar liralık yatırım değeri olduğunu dile getiren Erdoğan, çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik oluşacağını belirtti. Erdoğan projenin ev ve kira fiyatını düşüreceğini, Türkiye’nin Avrupa ve ABD’ye göre en yüksek konut sahipliği oranına sahip olan ülke unvanını koruyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirimle satışa sunulacak konutlarda taksitlerin 2280 liradan başlayacağını, 3+1 konutlarda ise taksitin 3187 liradan başlayacağını kaydetti.

İstanbul’da 18 bin lira, diğer illerde ise geliri 16 bin liranın altında olanlar başvuruda bulunabilecek. Erdoğan hak ettiği halde ev alanların, hem ödedikleri parayı hem de evlerini kaybedecekleri mekanizma kuracaklarını vurguladı.

Taksitler memur maaşına endeksli artacak

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, toplantı sonrası NTV’de yaptığı açıklamada taksitlerin memur maaşına endeksli olarak artırılacağını söyledi. Bulut mevcut TOKİ ödemelerinin de memur maaşına endeksli olarak artırıldığını, ancak bu yıl memur maaşına yüzde 80 artış yapılmasına rağmen, TOKİ’nin artış oranını yüzde 40’ta tuttuğunu bildirdi. Ödemelerde vade en fazla 240 ay olacak. Ancak isteyen kişi daha yüksek taksit tutarları karşılığında daha az süreli ödeme yapabilecek. TOKİ’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde taksitler 6 ayda bir artırılıyor.





İşte projenin detayları

250 bin konutta kime ne kadar kontenjan ayrılacak?

-Gençler % 20 - 50 bin konut

-Emekliler % 20 – 50 bin konut

-Şehit yakınları ve gaziler % 5 - 12 bin 500 konut

-Engelliler % 5 - 12 bin 500 konut

-Diğer vatandaşlar %50 - 125 bin konut





İstanbul’da 50 bin konut yapılacak

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

Sosyal konutların ödeme şartları ne olacak?

2+1 konut ödeme planı

2 bin 280 lira taksit

240 ay vade

60 bin 800 lira peşin, 547 bin taksitle, toplam 608 bin lira

850 bin lira 3+1 konutun ödemesi 3187 liradan başlayan taksit ve 240 ay vade

3+1 konut ödeme planı

3.187 lira taksit

240 ay vade

85 bin peşin, 764.880 lira taksitle ödenecek, toplam 850 bin lira

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

-T.C. vatandaşı olması,

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

-Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecek.

EVLER NASIL OLACAK?

-Yerel ve yatay mimarı zemin + 5 katı geçemeyecek

-Sıfır atık uyumlu

-Enerji verimli

-İklim dostu malzeme

-Yenilenebilir enerji

Altyapısı hazır 100 bin arsa

350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1604 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vadeile satılacak.

TOKİ, elektrik, su, stabilize yol alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunacak. 7 bölgede arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde verilecek. İlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak, bu sayı 2028 itibarıyla 250 bine çıkmış olacak.

ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. Vatandaşı olmak.

-Yoksul ve dar gelirli olmak.

-Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

-775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

-Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.

Sanayi Siteleri:

Sanayi siteleri; tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar sektörleri barındıracak. Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yüzde 10 peşinat, 2.633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade ile satılacak. Buraya başvurabilmek için aranan şartlar:

-TC Vatandaşı olmak

-Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

-Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

-Başvuru Bedeli 2.000 TL

Bakan Kurum: TOKİ teslim ettiği konut sayısı 1 milyonu aştı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin yüzlerce sektörü harekete geçireceğini belirtirken, ekonominin güçleneceğini 100 binleri aşan istihdamın oluşacağını söyledi. Bakan Kurum, 2003 yılında TOKİ’nin yeniden yapılandırıldığını hatırlatırken, bu süreçte tüm ekipleriyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını, 2021 yılında ise 1 milyonuncu evin anahtarının teslim edildiği bilgisini verdi. Murat Kurum, projeye katkılarından doları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür etti.