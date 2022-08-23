Sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" bilgisini veren Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak.