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Sosyal konuta ilgi yoğun: Bakan Kurum ilk rakamları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önce 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Daha sonra 11.00'da rakamın 141 bine, 11.45'te ise 207 bine ulaştığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önce 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Daha sonra 11.00'da rakamın 141 bine, 11.45'te ise 207 bine ulaştığını bildirdi.

Kiraya verilebilecek

Ailelerden miras kalan ev hisseleri olanların da projeye başvuruda bulunabileceklerini belirten Bakan Kurum "Sonradan TC vatandaşı olanlar da bu projeye şartları uygunsa katılabilir. Sosyal konutu satış borcu bitmeden yapılamayacak. Ancak kiraya verebilir bu daireyi" dedi.

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